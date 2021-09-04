GM приостановила выпуск моделей Bolt

Американский автопроизводитель GM сообщил о временном прекращении выпуска новых электрокаров Bolt.

Данное решение принято в связи с выявленным серьезным дефектом в аккумуляторах, производимых брендом LG Chem. В настоящее время на территории США полностью прекратили работу все заводы, на которых осуществлялась сборка данной техники. Пока производитель умалчивает сроки восстановления серийного выпуска электрокаров.

Вместе с тем с прошлого месяца начался прием заказов на электрокар Chevrolet Bolt на территории Бразилии. Актуальная модель отличается от предшественника улучшенным дизайном кузова и салона, а также модернизированным агрегатом с мощностью 203 л.с.