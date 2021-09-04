 

GM приостановила выпуск моделей Bolt

04.09.2021, 8:48, Новости дня
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Американский автопроизводитель GM сообщил о временном прекращении выпуска новых электрокаров Bolt.

Данное решение принято в связи с выявленным серьезным дефектом в аккумуляторах, производимых брендом LG Chem. В настоящее время на территории США полностью прекратили работу все заводы, на которых осуществлялась сборка данной техники. Пока производитель умалчивает сроки восстановления серийного выпуска электрокаров.

Вместе с тем с прошлого месяца начался прием заказов на электрокар Chevrolet Bolt на территории Бразилии. Актуальная модель отличается от предшественника улучшенным дизайном кузова и салона, а также модернизированным агрегатом с мощностью 203 л.с.



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