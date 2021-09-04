Россия ввела многократную туристическую визу для иностранцев

В РФ иностранные туристы смогут оформить себе многократную визу на срок до шести месяцев, их срок пребывания будет устанавливаться при оформлении визы, следует из постановления правительства Российской Федерации.

«Обыкновенная туристическая виза может быть однократной или двукратной на срок до трех месяцев либо многократной на срок до шести месяцев. Суммарный срок пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации по многократной туристической визе устанавливается в соответствии с абзацем третьим пункта 17 настоящего Положения», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ранее иностранные туристы могли получить однократную или двукратную визу.

Согласно пункту 17 Положения, суммарный срок пребывания иностранца в РФ по многократной визе устанавливается при оформлении визы, но он не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, за рядом исключений.

Кроме того, уточняется, что туристическая виза выдается на основании подтверждения о приеме иностранного туриста организацией из Федерального реестра туроператоров.

Постановление также утверждает порядок оформления подтверждения о бронировании места в гостинице. Согласно ему, в подтверждении о бронировании должно быть название гостиницы, сведения об иностранце-туристе, а также его дата заезда и выезда.

Напомним, что в апреле Владимир Путин заявил, что приезжающие в Россию после открытия границ иностранные туристы должны иметь возможность получить электронную визу за четыре дня.