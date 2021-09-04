 

В Раде предрекли энергетическую катастрофу на Украине

04.09.2021, 7:00, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраину через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа, сообщил экс-министр по вопросам ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш».

«На бирже на Украине сегодняшняя цена на газ – 20 гривен (54 рубля) за кубометр. У нас с вами (населения), пока что, семь-восемь гривен (около 20 рублей). Нам «Нафтогаз» держит (цену), все равно дорого, но держит. Что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения, я точно не понимаю. Это не заложено в их бюджетах», – приводит слова Кучеренко РИА «Новости».

По мнению парламентария, две трети от потребностей в газе Украина, как бы власти этого не хотели, будет вынуждена покупать по рыночной стоимости.

При этом экс-министр по вопросам ЖКХ отметил, что ему непонятна идея президента Украины Владимира Зеленского о проведении регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина-Германия-США без участия РФ по вопросам сохранения украинского транзита после запуска «Северного потока – 2». «Я только точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально в два-три месяца», – подчеркнул Кучеренко.

Накануне глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу.



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