 

Госдеп раскрыл тему министерской встречи по Афганистану

04.09.2021, 5:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа предстоящей министерской встрече по Афганистану с участием США и ФРГ планируется обсудить требования к радикальному движению «Талибан» (запрещено в России) о соблюдении прав человека и борьбе с терроризмом, сообщил и. о. помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дин Томпсон.

«Я бы ожидал, что будут обсуждать многие из тем <…>, которые затрагивали в последние пару недель, внимание будет сосредоточено на обязательствах «Талибана» и на том, что мы ожидаем от них в то время, когда они начинают предпринимать попытки руководить Афганистаном. В первую очередь, я бы сказал, внимание сосредоточат на вопросах, касающихся свободы передвижения, борьбы с терроризмом и обязательств соблюдать основные права человека в стране», – приводит слова Томпсона ТАСС.

Томпсон пояснил, что на данный момент не может с уверенностью сказать, примут ли участники встречи итоговое заявление.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США и Германия в ближайшие дни намерены провести виртуальную многостороннюю министерскую встречу по Афганистану.

В понедельник США завершили вывод войск из Афганистана. Сразу после этого талибы объявили об обретении Афганистаном полной независимости. В тот же день Пентагон объявил о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и военной кампании США в Афганистане. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что ситуация с выводом ВС США из Афганистана наглядно показала неспособность США и НАТО к планированию и координации своих действий. В свою очередь экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для НАТО.



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