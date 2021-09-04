Задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области

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04.09.2021, 5:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПодозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области задержан, сообщил региональный главк СК.

Как сообщили в СК, следователи регионального главка вместе с оперативниками МВД смогли установить личность 39-летнего подозреваемого, жителя Нижнего Новгорода, и задержать его. Сейчас следователи допрашивают мужчину. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения, передает РИА «Новости».

Накануне в подвале одного из гаражей в Приокском районе обнаружили пропавшую 24 августа в Нижнем Новгороде девушку. По словам потерпевшей, похититель девять дней держал ее в заточении и насиловал.



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