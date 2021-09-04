 

Собянин сообщил о выплатах в 20 тыс. рублей ветеранам и участникам обороны Москвы

04.09.2021, 4:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВетераны войны и участники обороны Москвы получат материальную помощь к годовщине декабрьского контрнаступления в размере 20 тыс. рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«И по традиции – к годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тыс. рублей», – сообщил градоначальник в своем блоге.

Мэр сообщил, что в пятницу посетил фронтовика Бориса Павловича Уткина, которому вручил нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву». Этим же знаком будут награждены свыше 1,1 тыс. ветеранов, ныне здравствующие участники сражения.

«Осенью 1941 года курсант артиллерийского училища Борис Уткин сражался под Волоколамском. Был участником легендарного парада на Красной площади. Вместе с боевыми товарищами прошел путь от Москвы до Вены. В мирное время более 50 лет отдал службе в рядах Вооруженных Сил. И сегодня ветеран по-прежнему в строю. Борис Павлович является членом лекторской группы Московского городского совета ветеранов и по мере сил участвует в патриотическом воспитании молодежи», – рассказал Собянин про ветерана.



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