Эксперт: Дальний Восток надо осваивать для людей

Путин задал стратегический вектор – развивать Дальний Восток экономически и социально при условии, что мерилом этого развития станут перемены к лучшему в жизни каждого конкретного жителя. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя заявления президента на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Дальний Восток – такая же часть России, как и любая другая, но она нуждается в особом внимании федеральной власти. Дальний Восток – это территория потенциального развития. Освоение этих земель началось еще во время Российской империи и продолжается до сих пор. По сути, президент прямо говорит о том, что Дальний Восток освоен не в полной мере», – отмечает гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

Политолог указал на отставание социально-экономического развития Дальнего Востока по сравнению с центральными округами страны. «В РФ сохраняется неравномерная бюджетная обеспеченность территорий. Такой дисбаланс отмечается не только у нас, с этим ничего не поделаешь. Нет больших стран, в которых все провинции развивались бы равномерно. На это влияет ряд климатических, экономических и прочих факторов», – добавил эксперт.

Он особо отметил слова президента РФ Владимира Путина о необходимости развивать отдельные города, напомнив, что на модернизацию социальных объектов, в частности, будет выделено около 20 млрд рублей. «Стратегический вектор, заданный президентом, звучит следующим образом – Дальний Восток необходимо развивать экономически и социально, сопрягая это с улучшением качества жизни каждого конкретного человека, включая и бытовую сторону», – добавил политолог.

В качестве примера конкретных мер Старовойтов назвал планы федеральных властей расширить программу «дальневосточной ипотеки» под 2% и распространить ее на врачей и учителей независимо от возраста. «Это решение поможет привлечь дополнительный приток людского капитала на Дальний Восток», – полагает эксперт. «Нужно видеть нужды простого человека в глобальных экономических проектах, которые озвучивались на Восточном экономическом форуме. Надо мерить все потребностями и судьбой конкретного россиянина, живущего в конкретном городе Дальнего Востока», – указал собеседник.

В пятницу, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Владимир Путин заявил о необходимости запуска масштабной программы обновления дальневосточных городов. «Речь идет не просто о новом облике жилых кварталов и общественных пространств, важно задать векторы долгосрочного развития городов. Вместо концентрации вокруг крупных производств, крупных заводов, а так было исторически, они должны стать городами, где в центре внимания человек и его потребности», – сказал президент.

«Важнейший вопрос для молодых специалистов и их семей, для всех граждан – это жилье, его качество и доступность»,

– сказал глава государства. Он напомнил, что «с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальная ипотечная программа под 2% для молодых семей и тех, кто строит свой дом, в том числе на участке, полученном по программе «Дальневосточный гектар», а также о том, что около 24 тыс. семей уже смогли решить свои жилищные вопросы с помощью такого кредита. «Есть предложения расширить эту программу льготного ипотечного кредитования за счет других категорий и других специалистов, крайне нужных на Дальнем Востоке. В самое ближайшее время рассмотрим это на правительстве», – заверил президент.

Кроме того, регионы Дальнего Востока в 2022 году получат на модернизацию социальных объектов дополнительно порядка 20 млрд рублей. Из них не менее половины будут направлены на развитие инфраструктуры здравоохранения дальневосточных регионов.

«Подчеркну: эти средства пойдут именно плюсом к 57 млрд рублей, которые уже планируется направить на программу модернизации первичного звена здравоохранения в [Дальневосточном] федеральном округе», – указал глава государства. Он также сообщил, что ежегодные расходы на систему здравоохранения на Дальнем Востоке будут увеличены. «Мы дополнительно увеличим текущие расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока, прежде всего его отдаленных и малонаселенных районов. Выделим на эти цели еще более 6 млрд рублей ежегодно», – сказал Путин.

Опережающее развитие Дальнего Востока – «долгосрочный и абсолютный» приоритет для России, это перспектива развития страны «не на десятилетия, а на столетия вперед», подчеркнул Путин. «Даже в непростых условиях, связанных с пандемией и ее экономическими последствиями, мы не отказались от планов развития Дальнего Востока, а напротив, стремились наращивать темпы реализации долгосрочных планов развития Дальнего Востока», – указал глава государства.