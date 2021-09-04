 

Путин прибыл в Благовещенск для поездки на космодром Восточный

04.09.2021, 3:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин на обратном пути с Восточного экономического форума (ВЭФ) прибыл в Благовещенск, откуда отправится на космодром Восточный, встретится с губернатором Амурской области Василием Орловым и вручит госнаграды ликвидаторам последствий региональных природных ЧС.

Как уточнила пресс-служба Кремля, Путин ознакомится с ходом строительства командного пункта и стартового комплекса для ракеты «Ангара». Там же президент встретится с Орловым, передает ТАСС.

Ранее Кремль заявил, что Путин посетит космодром Восточный 4 сентября.

Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012–2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.



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