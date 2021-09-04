США решили распечатать стратегический резерв нефти

Американская нефтеперерабатывающая компания Placid Refining Company получит 300 тыс. баррелей энергоносителя из стратегического резерва США для предотвращения перебоев с поставками топлива из-за последствий урагана «Ида», говорится в заявлении Минэнерго США.

Ведомство «уполномочило стратегический нефтяной резерв произвести обмен», в рамках которого 300 тыс. баррелей нефти будут переданы на НПЗ компании в районе города Батон-Руж (штат Луизиана). Данную операцию проводят «с целью облегчения в районах, затронутых ураганом «Ида», доступа к топливу, необходимому для восстановительных работ», передает ТАСС.

Кроме того, Минэнерго США распорядилось выделить из стратегического нефтяного резерва 1,5 млн баррелей нефти американской компании ExxonMobil Corporation.

Процедура обмена предполагает, что компания в связи с чрезвычайной ситуацией «получает взаймы сырую нефть из нефтяного резерва» США. Позднее она обязана вернуть заимствованный объем сырья в полной мере и с учетом «надбавки в виде дополнительного количества нефти».

Накануне цены на нефть стабилизировались после резкого роста на фоне воздействия урагана «Ида», который сказался на работе девяти НПЗ в американском штате Луизиана.

В минувшее воскресенье нефтяникам пришлось сократить добычу в Мексиканском заливе почти на 91% в связи с приближением урагана «Ида». Кроме того, 23 августа на нефтедобывающей платформе Ku-Alpha компании Pemex в Мексиканском заливе произошел взрыв. Помимо этого, в начале июля на платформе Ku-Charly нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе вспыхнул сильный подводный пожар.