Яценюк: Задача России – превратить украинскую ГТС в металлолом. Она уже половину этого сделала

Он рассказал, что в свое время он добивался, чтобы договоренности между Россией и Украиной подписывали также представители Европы, “чтобы Европа гарантировала”.

“Выгодно некоторым нашим партнерам нас оставить один на один с Россией. А когда мы уже втроем, дорогие европейцы, так вы тогда нам не декларациями рассказывайте, как вы будете помогать украинскому народу. Ставьте свою подпись, печать и несите вместе с Россией ответственность за то, если Россия нарушит контракт”, – объяснил Яценюк.

Экс-премьер Украины считает, что у нынешней украинской власти “есть только один вариант”.

“Декларации нам ничего не дадут. Нам нужно добиваться подписания трехстороннего соглашения, которое будет юридически обязывающее для России, для Европы, чтобы имели объем прокачки. Задача России только одна – превратить украинскую газотранспортную систему в металлолом. Они уже половину этого сделали”, – заявил Яценюк.

Контекст:

30 декабря 2019 года “Нафтогаз” и “Газпром” подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору “качай или плати” составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

Угрозой для транзита газа политики считают строительство газопровода “Северный поток – 2”, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку “Северного потока – 2” могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

В Кремле считают, что проблемы, связанные с решением немецкого суда, который не освободил газопровод “Северный поток – 2” от выполнения правил Европейского союза, являются корпоративным вопросом. “Газпром” должен самостоятельно принимать решения о дальнейших действиях в сложившихся условиях, заявлял спикер Кремля Дмитрий Песков.

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