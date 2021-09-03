 

США и Германия созвали многостороннюю онлайн-встречу по Афганистану

03.09.2021, 22:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСоединенные Штаты и Германия в ближайшие дни намерены провести виртуальную многостороннюю министерскую встречу по Афганистану, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что в предстоящее воскресенье он поедет в Доху, где у него запланированы встречи с представителями руководства Катара. После этого он отправится в Германию, где встретится с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, передает ТАСС.

«И мы проведем министерскую встречу по Афганистану с ним очно, а потом виртуально с другими партнерами, в числе которых более 20 стран», – сказал он.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация с выводом ВС США из Афганистана наглядно показала неспособность НАТО к координации.

Напомним, 26 августа глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о «конкретной террористической угрозе» в Афганистане. Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила о вероятности превращения Афганистана в очаг терроризма. Между тем еще 21 августа Меркель утверждала, что острой террористической угрозы из Афганистана для других стран нет. В свою очередь экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер назвал итоги операции в Афганистане катастрофой для НАТО.



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