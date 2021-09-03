 

Компания JBL выпускает обновленную колонку Flip

03.09.2021, 22:04, Новости дня
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Представители компании JBL огласили о выходе на рынок обновленной версии портативной колонки Flip, которую сам производитель называет устройством для активного отдыха.

Речь идет уже о шестом варианте устройства, которое выпускается под данным названием, говорят эксперты. Особенностью в данном случае стала повышенная защита от пыли и влаги, обеспеченная по стандарту IP67. Представители компании напоминают, что в пятой версии колонки был обеспечен уровень защиты IPX7.

Внешне колонка похожа на предшественников. В дизайне появились лишь незначительные изменения, которые немного осовременили устройство. Связь в колонке Flip 6 осуществляется по Bluetooth 5.1, чего также не было у предшественников.



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