Пожар произошел в месте отбывания наказания Ефремова

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03.09.2021, 22:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНа территории исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, произошел пожар, пострадавших нет.

Возгорание произошло на промышленном участке. Сотрудники колонии смогли ликвидировать его своими силами, жертв и пострадавших нет, передает Рен ТВ.

Напомним, Ефремова Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет.

Белгородская колония, в которой оказался Ефремов, предназначается для впервые осужденных мужчин. Друг Ефремова актер Иван Охлобыстин рассказал, что он не пошел работать в клуб в колонии, а делает молнии.



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