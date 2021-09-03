 

В Госдепартаменте заявили, что США не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу

03.09.2021, 21:26, Новости дня
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Журналист телеканала спросил Кента о возможности назначения спецпредставителя Госдепартамента США по Донбассу.

“Я не жду нового специального представителя от США, но у нас есть новый старший советник по вопросам энергетической безопасности”, – ответил Кент.

Он добавил, что одним из обязательств США перед Украиной является противодействие созданию РФ оружия из газопровода “Северный поток – 2”.

“Помочь Украине избежать худших сценариев. И поэтому мы продолжим тесно сотрудничать с Украиной и Германией, чтобы Россия не могла использовать энергию как оружие”, – отметил Кент.

Контекст:

В июле 2017 года спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины был назначен Курт Волкер. На этой должности дипломат находился до сентября 2019 года. Он подал в отставку на следующий день после публикации жалобы сотрудника американской разведки на телефонный разговор тогдашнего президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Волкер упоминался в жалобе.

Американский дипломат, экс-посол США в России Александр Вершбоу в апреле этого года предположил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает “две модели”, одной из которых может быть назначение спецпредставителя США по вопросам Украины на переговорах с Россией, которым раньше был Волкер, но “возможно, с несколько более высоким статусом с учетом предыдущих должностей”.

“Вторая модель состоит в том, чтобы кто-то взялся за этот вопрос как часть своих ежедневных рабочих обязанностей. Это может быть [госсекретарь США Энтони] Блинкен, это может быть заместитель госсекретаря [Венди] Шерман, это может быть заместитель госсекретаря [Виктория] Нуланд”, – говорил Вершбоу.

21 июля советник Госдепартамента Дерек Шолле говорил, что Байден является спецпредставителем по Украине “во многих отношениях”. “Он бывал тут шесть раз, больше, чем кто-либо еще. Он знает украинскую тематику очень хорошо”, – отмечал Шолле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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