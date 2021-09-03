 

В Литве показали, как силовики из Беларуси гонят мигрантов через границу. Видео

03.09.2021, 21:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Белорусские пропагандисты, постоянно рассказывающие выдуманные истории о насилии литовских пограничников и бесчеловечном обращении с мигрантами, осмотрительно умалчивают о том, что жестоко физическую силу применяют именно белорусские силовики. Так, в Швенченском районе белорусские служащие с металлическими щитами вытеснили группу из 13 мигрантов”, – сообщила Служба охраны.

Отмечается, что мигранты, которые пробыли на границе между двумя странами несколько дней, отказались ехать в Литву, а хотели вернуться в Беларусь и поехать домой. Литовские пограничники доставляли им еду и воду.

https://www.facebook.com/pasienislt/videos/1256715124757609/

Контекст:

С проблемой нелегальной миграции из Беларуси столкнулись страны Балтии и Польша.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, протяженность границы с Литвой составляет 679 км.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.10 / Володин раскритиковал Силуанова за игнорирование запросов граждан

04.03 / Украинские ученые исследуют эффективность лечения стволовыми клетками пневмонии при COVID-19. Обнародованы первые результаты

06.09 / Суперфинал «Лидеров РФ 2020» стартовал в Подмосковье

18.09 / Абхазия обсудила с ПФР возврат 16 млн рублей

11.05 / Hill – кадры решают всё — Китай побеждает США в войне за таланты, предупреждают политологи

22.07 / Ветеран «Альфы»: Зеленский поступил экстравагантно, но правильно

08.05 / ГСЧС предупредила о заморозках и сильном ветре в Украине

24.03 / Франция – Украина. Текстовая трансляция отборочного матча на ЧМ-2022

09.09 / Беларусь: креативность протеста

09.03 / 8 марта боевики на Донбассе нарушили перемирие девять раз – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика