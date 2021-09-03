В Литве показали, как силовики из Беларуси гонят мигрантов через границу. Видео

“Белорусские пропагандисты, постоянно рассказывающие выдуманные истории о насилии литовских пограничников и бесчеловечном обращении с мигрантами, осмотрительно умалчивают о том, что жестоко физическую силу применяют именно белорусские силовики. Так, в Швенченском районе белорусские служащие с металлическими щитами вытеснили группу из 13 мигрантов”, – сообщила Служба охраны.

Отмечается, что мигранты, которые пробыли на границе между двумя странами несколько дней, отказались ехать в Литву, а хотели вернуться в Беларусь и поехать домой. Литовские пограничники доставляли им еду и воду.

https://www.facebook.com/pasienislt/videos/1256715124757609/

Контекст:

С проблемой нелегальной миграции из Беларуси столкнулись страны Балтии и Польша.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, протяженность границы с Литвой составляет 679 км.

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