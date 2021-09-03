Минфин Украины ожидает, что инфляция в 2021 году не превысит 10%

“По поводу инфляции есть надежда удержать ее в пределах 10%. Минфин не заинтересован в раскручивании инфляции”, – сказал глава ведомства.

По его словам, до конца года не ожидается каких-либо потрясений в экономике.

“Я ожидаю, что как минимум 4% ВВП роста будет в этом году”, – добавил Марченко.

Контекст:

По данным Нацбанка, инфляция в Украине в 2020 году ускорилась до 5%.

В январе Нацбанк прогнозировал, что в годовом измерении инфляция в 2021 году будет на уровне 7%, в апреле ухудшил прогноз до 8%.

Правительство ожидает, что инфляция в Украине вернется в рамки целевого диапазона 5% ± 1 процентный пункт до 2023 года.

По данным Госстата, в июле 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2%, в месячном измерении цены выросли на 0,1%.

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