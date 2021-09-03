“Может быть еще сложнее”. Ермак рассказал об эвакуации оставшихся в Афганистане украинцев

“Сегодня составляются новые списки из украинских граждан, которые смогли выйти на связь позже. Продолжается работа по подготовке их эвакуации. Сейчас это может быть еще сложнее, чем неделю назад, но Украина сделает все необходимое”, – отметил Ермак.

Для эвакуации украинцев “готовятся самолеты для дополнительных рейсов”, добавил глава ОПУ.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан.

Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, это число постоянно меняется.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека.

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