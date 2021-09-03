 

Тюменская радиостанция несколько часов подряд крутила песню «Третье сентября»

03.09.2021, 18:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПесня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» четыре час подряд звучала в эфире тюменской радиостанции Dipol.FM, при этом транслировались в том числе кавер-версии и ремиксы хита.

«Песня действительно играла четыре часа подряд, но это не одна и та же песня. В оригинале она звучала после всех знаковых моментов: в начале часа после новостей, после всех рекламных выходов, и разбавлялась другими треками: каверами, ремиксами на песню, чтобы освежать темпоритм и не держать в одной тональности, поскольку сама по себе песня лиричная, а мы радиостанция танцевальная, энергичная – хотелось добавлять драйва», – цитирует РИА «Новости» программного директора радиостанции Романа Ильича.

Он отметил, что радиостанция не первый раз позволяет себе экспериментировать, хулиганить в эфире, благодаря чему периодически попадает в информационные ленты.

Третий год подряд 3 сентября в утреннем шоу «Контора» радиостанции Dipol.FM звучит песня Михаила Шуфутинского. Постоянные слушатели эти эфиры воспринимают как ежегодную традицию, публикуют сторис в соцсетях, как едут на работу или везут детей в детсады и подпевают эту песню.

Ранее продюсер песни «Третье сентября» раскрыл секрет хита. В первоначальном варианте песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября» припев начинался со слов «Я календарь перелистну», но продюсер хита Евгений Кобылянский рассказал, что исправил это слово.

Традиционно накануне 3 сентября российские интернет-пользователи начинают распространять в социальных сетях мемы и шутливые посты про «Третье сентября».

Так, шоумен Гарик Харламов специально приехал в караоке, чтобы спеть песню Шуфутинского. «Специально заехал перед сном в пустое караоке, чтобы одним из первых отметить Шуфутинов день! С праздником, друзья!» – подписал Харламов видео в Instagram.



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