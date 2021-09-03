“Мы все – история”. Брежнева в годовщину создания “ВИА Гры” выложила в сеть совместное фото с Мейхер и Седоковой

“Мое начало. Я присоединилась к группе в конце 2002 года. В этом году будет 19 лет. Провела в ней пять прекрасных лет, которые с удовольствием вспоминаю. Прекрасно, что появляются новые люди, новое звучание, новая картинка”, – прокомментировала фото артистка.

Скриншот: ververa / Instagram

Брежнева отметила, что ко всем участницам относится с уважением.

“Мы все – история”, – резюмировала артистка.

Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

Группа “ВИА Гра” была создана в 2000 году в Киеве. За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.

Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2002–2007 годах. Мейхер дебютировала в качестве солистки в 2000 году и проработала в коллективе с перерывами до 2011 года. Анна Седокова выступала в составе группы с 2002-го по 2004 год.

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