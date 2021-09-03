 

Арестович: Ваши возражения типа “как бы чего не вышло” – лучшая реклама переименования государства в Русь-Украину

03.09.2021, 17:52, Новости дня
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Почитал я разнообразные возражения по поводу переименования государства в Русь-Украину.

Теперь проверочный вопрос: чтобы что?

Я хочу переименовать для того, чтобы:

вернуть нам тысячелетнее достоинство;
восстановить историческую справедливость;
объединить страну;
победить Кремль субъектно – раз и навсегда, забрать у него первородство.

А вы возражаете, чтобы что?

Все возражения, с которыми я до сих пор познакомился: от умных ученых слов до тупого хейта – сводятся к одному: как бы чего не вышло, куда нам против “маагучей” России, не потянем, не сможем переубедить.

Вторая группа возражений: ой, ах, утратим идентичность!..

Скажите, а слово “Украина” в новом названии – это уже утрата украинской идентичности или еще нужно постараться?..

Спасибо вам большое за эти возражения. Они – лучшая реклама переименования. Они – лучшее доказательство того, что с этим вашим убогим “как бы чего не вышло!..” как с программой идентичности пора покончить раз и навсегда.

Удержание в этом “не получится” – и есть главная задача Москвы. Именно с этой целью они и воровали у нас наше имя и историю. Именно за этим они сочиняли нам эту “идентичность”.

Источник: Алексей Арестович / Facebook

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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