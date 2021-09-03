Продюсер шоу “Танцы со звездами” прокомментировал замену Тины Кароль на новую ведущую

“В этом году в проекте новый креативный продюсер, обновленный состав танцоров с мировыми именем, новая ведущая голдрум, новое лицо – волшебная Иванна Онуфрийчук. Спасибо, Тина Кароль, за прекрасные сезоны”, – написал Завадюк.

Он подчеркнул, что в проекте также обновился состав судей.

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Публикация от Zavadiuk Volodymyr (@zavaduk)

Контекст:

Премьера нового сезона состоится 5 сентября. Участие в проекте примут 14 украинских знаменитостей, среди которых семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Список участников шоу можно посмотреть здесь. Список их партнеров – здесь. Организаторы мероприятия пока что не афишируют, кто из танцоров с кем из знаменитостей будет танцевать в паре.

Оценивать выступления участников шоу будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и украино-американский хореограф, чемпион мира по латинским танцам, победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC Максим Чмерковский. Он впервые стал судьей этого проекта – Кухар и Яма занимали судейские кресла в течение четырех предыдущих сезонов.

Ведущими проекта будут Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук. Ранее партнершей Горбунова была украинская певица Тина Кароль. Она уход из проекта не прокомментировала. Ранее артистка заявила, что не будет также участвовать в еще одном шоу “1+1” – проекте “Голос країни”. В этом проекте она была тренером восьми сезонов, начиная с 2013 года.

Главным хореографом шоу стала победительница первого сезона, хореограф Алена Шоптенко. Креативным продюсером проекта заявлена хореограф Елена Коляденко.

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