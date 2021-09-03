В Киевской области подросток погиб под колесами поезда. Полиция начала расследование

Правоохранители получили сообщение, что на станции Тарасовка несовершеннолетнего сбил электропоезд.

“Предварительно выяснилось, что парень переходил железнодорожный переезд в неустановленном месте, и не обратил внимание на поезд, который приближался к станции. Свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевший не отреагировал, поскольку был в наушниках”, – говорится в сообщении.

15-летний житель села Вита Поштовая от полученных травм умер на месте.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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