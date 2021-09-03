“ПриватБанк” предупредил о временной приостановке работы ряда своих сервисов, в том числе банкоматов и “Приват24”

Как пояснили в “ПриватБанке, с 1.00 до 6.00 будет происходить оптимизация процессинга банка.

“Временно не будут работать транзакции по картам, “Приват24” для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка. Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а “Приват” выдержал любые нагрузки”, – говорится в сообщении.

В банке предупредили, что тем, кому ночью могут понадобиться наличные средства, стоит позаботиться об этом заранее.

https://www.facebook.com/privatbank/posts/4516740298346462

Контекст:

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине.

В июле служба безопасности банка сообщала, что неизвестные зарегистрировали в США мошеннический “клон” сайта “ПриватБанка”. В связи с этим банк обратился в правоохранительные органы.

—