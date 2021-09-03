 

Апелляционный суд Амстердама перенес дату оглашения решения по делу скифского золота

03.09.2021, 15:10, Новости дня
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Оглашение перенесли на 26 октября этого года.

Джапарова выразила надежду, что Апелляционный суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возвращении скифского золота в Украину.

Апеляц-ний суд Амстердама переніс заплановану дату винесення рішення у справі щодо повернення експонатів виставки «Крим.Золотий острів у Чорному морі» на 26 жовтня ц.р. Віримо, що Суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 р. щодо повернення “скіфського золота”в * pic.twitter.com/mYTI0XX3tk

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) September 3, 2021

Суд планировал огласить окончательное решение по скифскому золоту 14 сентября. Заседание суда для этого проводить не собираются, решение опубликуют на официальном сайте суда.

Контекст:

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка “Крым: золото и тайны Черного моря”. Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи. 

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве “власти” Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулось 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс. 

Представители крымских музеев заявили, что “разочарованы и шокированы” исходом дела, и обжаловали решение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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