Апелляционный суд Амстердама перенес дату оглашения решения по делу скифского золота
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Оглашение перенесли на 26 октября этого года.
Джапарова выразила надежду, что Апелляционный суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возвращении скифского золота в Украину.
Апеляц-ний суд Амстердама переніс заплановану дату винесення рішення у справі щодо повернення експонатів виставки «Крим.Золотий острів у Чорному морі» на 26 жовтня ц.р. Віримо, що Суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 р. щодо повернення “скіфського золота”в * pic.twitter.com/mYTI0XX3tk
— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) September 3, 2021
Суд планировал огласить окончательное решение по скифскому золоту 14 сентября. Заседание суда для этого проводить не собираются, решение опубликуют на официальном сайте суда.
Контекст:
В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка “Крым: золото и тайны Черного моря”. Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.
После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве “власти” Крыма.
В сентябре 2014 года в Украину вернулось 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.
14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.
Представители крымских музеев заявили, что “разочарованы и шокированы” исходом дела, и обжаловали решение.
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