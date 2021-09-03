 

В «Единой России» назвали число получивших выплату пенсионеров

03.09.2021, 14:24, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЕдиновременную выплату получили уже более 30 млн пенсионеров. С 3 сентября она будет начислена тем, кто получает пенсии Почтой РФ – это 12,5 млн человек, рассказали в пресс-службе «Единой России».

Правительство оперативно исполнило поручение президента, которое глава государства дал на Съезде «Единой России» и начислило средства на единовременные выплаты пенсионерам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Вчера начались единовременные выплаты по 10 тыс. рублей пенсионерам. Мы оперативно сделали все, чтобы выделить на реализацию этой инициативы около 430 млрд рублей. Это средства на помощь пенсионерам, в том числе работающим, а также инвалидам и тем, кто потерял кормильца», – приводятся его слова на сайте ЕР.

По словам премьера, также будет направлено более 21 млрд рублей пенсионерам, которые проходили военную и приравненную к ней службу.

«В ближайшее время деньги начнут поступать к людям. Таким образом поддержку от государства получат 45 млн человек. Средства перечисляются автоматически», – добавил Мишустин.

Для получения 10 тыс. рублей пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений и документов. Выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки. Из суммы единовременной денежной выплаты невозможно взыскивать средства по исполнительным документам и решениям судов.

Как подчеркивал ранее секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, региональным отделениям партии поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключаются также штабы общественной поддержки «Единой России» в субъектах РФ.

Напомним, Владимир Путин 24 августа подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам. Эта идея была озвучена президентом по итогам встречи с представителями «Единой России», которая прошла 22 августа.



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