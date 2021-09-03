ЕС вернет Африке миллионы доз COVID-вакцины Johnson & Johnson

Южноафриканская компания Aspen Pharmacare, которая производит вакцину Johnson & Johnson по контракту с американским фармацевтическим гигантом, также прекратит отправку доз в Европу.

По словам директора Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джона Нкенгасонга, количество людей, полностью вакцинированных от коронавируса на континенте, сейчас составляет около 2,93%.

42 из 54 африканских стран рискуют не выполнить глобальную цель вакцинации 10% населения, наиболее уязвимого к COVID-19, к концу сентября, по данным регионального офиса ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в прошлом месяце говорил, что был “ошеломлен” договоренностью о поставках вакцин из ЮАР в ЕС, поскольку в Европе очень высокий уровень вакцинации, в то время как даже самые уязвимые люди во многих африканских странах не были вакцинированы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в ЮАР с начала эпидемии подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19, почти 83 тыс. человек умерли.

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