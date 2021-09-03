 

NTD – как произведения искусства — фестиваль в Подмосковье собрал жемчужины автопрома

03.09.2021, 13:00, Новости дня
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В музее-усадьбе «Архангельское» в Подмосковье проходит ежегодный фестиваль «Автокультура», на который съехались участники со всей страны. Как передаёт NTD, на крупнейшем мероприятии такого рода в РФ в этом году представлены десятки автомобилей, от редких янгтаймеров и эффектных спорткаров до ретромашин.

Классические, легендарные и роскошные. В музее-усадьбе «Архангельское» под Москвой проходит ежегодный фестиваль «Автокультура». Участники со всей страны представили десятки автомобилей. Это и редкие янгтаймеры, и эффектные спорткары, и ретромашины. Самая необычная внешность у трицикла компании Morgan.

ИГОРЬ ПРОМОВЕНДОВ, участник фестиваля «Автокультура»: Это классический английский трицикл Morgan 3 Wheeler. Выпускался с 1909-го по 1950 год. Потом прекратили выпуск, потому что перешли к автомобилям. И с 2011-го возобновили их выпуск и по сегодняшний день.

Этот фестиваль — крупнейшее мероприятие такого рода в России. В этом году — более 250 участников.

НИКИТА МУРАВИН, основатель фестиваля «Автокультура»: Это не просто старые какие-то автомобили. Автомобилю мало просто состариться, этого совершенно недостаточно. Многие автомобили были уникальны, когда были только выпущены. А 30 или более лет спустя они остались в нормальном состоянии, они эксплуатируются и прочее — это само по себе уникально. Они как предметы искусства уже становятся.

Большинство автомобилей здесь — спортивные.

АРСЕН ГАЛСТЯН, участник фестиваля «Автокультура»: Я эту машину покупал прежде всего за внешний вид. Я считаю, что боковой силуэт 911-го — это эталон для автомобиля, для спортивного купе.

А вот эта модель Ferrari была звездой автопрома 80-х. Сейчас она победила в конкурсе автомобильной элегантности.

МАКСИМ ГОДУНОВ, участник фестиваля «Автокультура»: Лично для меня это какая-то мечта из детства. Вот эти поднимающиеся фонарики. Какой-то детский восторг. Когда пришла возможность приобрести себе в коллекцию, конечно, захотелось приобрести.

Гости фестиваля также смогли увидеть старт Ferrari, Lamborghini и других спорткаров, участвующих в ралли Club GT.

В этом году на мероприятии в усадьбе «Архангельское» побывали более десяти тысяч человек.

Дата выхода в эфир 02 сентября 2021 года. 



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