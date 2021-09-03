В ЕС считают, что пока нет необходимости в третьй дозе COVID-прививки

“Имеющиеся на данный момент данные об эффективности вакцины в “реальном мире” и продолжительности защиты показывают, что все вакцины, разрешенные в ЕС / Европейской экономической зоне, в настоящее время обладают высокой защитой от госпитализации, тяжелой болезни и смерти, связанных с COVID-19″, – говорится в сообщении.

Из этого эксперты сделали вывод, что необходимости во введении бустерных доз вакцины полностью привитым гражданам нет.

При этом организация предлагает рассмотреть вариант введения дополнительной дозы вакцины людям с ослабленным иммунитетом (например тем, кому пересадили органы).

Также, по мнению экспертов, следует рассмотреть возможность полной вакцинации против COVID-19 всех семейных контактов и близких лиц, включая специалистов, обеспечивающих уход, лиц с ослабленным иммунитетом и уязвимых лиц.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Bloomberg, в мире сделали уже почти 5,4 млрд прививок от коронавируса. Большинство стран прививается двухдозными вакцинами, также используются однокомпонентные вакцины.

Однако после распространения в мире более заразного варианта коронавируса “Дельта” эксперты стали поднимать вопрос о бустерной вакцинации дополнительным дозами вакцины. Первой страной, разрешившей третью дозу, стал Израиль. Также третью дозу разрешили и в США.

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