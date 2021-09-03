Путин пообещал продолжить поддержку судостроения в России

Государство продолжит оказывать поддержку судостроения в России, несмотря на прямую и скрытую конкуренцию в этой сфере, сообщил президент Владимир Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Продвигать наши интересы в сфере судостроения достаточно сложно, потому что конкуренция там очень большая и поддержка со стороны государства судостроительной отрасли, в том числе в странах региона, где мы находимся, прямая и скрытая (конкуренция) тоже очень большая. Но делать это нужно. Мы и делаем это», – сказал президент, передает ТАСС.

Обращаясь к председателю совета директоров Группы ЕСН Григорию Березкину, который рассказал о предстоящем подписании соглашения с японскими компаниями Marubeni и Mitsui, Путин заметил, что если эти проекты «будут находиться в струе этих наших общих усилий – это только может порадовать».

В июле гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов говорил, что доля российского кораблестроения на мировом рынке судостроительных работ остается небольшой, отрасль отстает от зарубежных конкурентов по уровню цифровизации.