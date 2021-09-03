Греф: Углеродная нейтральность обойдется миру в 140 трлн долларов

Достижение мировой углеродной нейтральности к 2050 году обойдется миру в 140 трлн долларов или 3% мирового ВВП ежегодно, а падение энергетического экспорта РФ к этому моменту может составить около 200 млрд долларов, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на ВЭФ.

По слова Грефа, согласно подсчетам Сбербанка, чтобы достичь к 2050 году мировой углеродной нейтральности, две трети мировой энергии должны будут добываться из возобновляемых источников.

«Возможные последствия для энергетического экспорта РФ к 2050 году от энергоперехода – это падение энергетического экспорта на 179 млрд долларов к 2035 году, к 2050 – на 192 млрд долларов. Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в РФ составит 72%, газа – на 52%, энергетического угля – на 90%», – сказал он, передает ТАСС.

По мнению Грефа, последствия для бюджета РФ и доходов населения при сценарии достижения мировой углеродной нейтральности к 2050 году также будут ощутимыми. «Доходы населения, к сожалению, мы прогнозируем, могут упасть на 14% и примерно 5 трлн рублей составят потери бюджета Российской Федерации к 2035 году», – отметил он.

Глава Сбербанка подчеркнул, что последствия от энергоперехода коснутся не только энергетиков и отраслей экономики, это повлияет на каждого человека, на повседневную жизнь. «Мы должны будем более быстро внедрять все, что касается экономии энергоресурса – система умного дома, отопление и т. д. Мы должны поменять свое поведение, должны задуматься о том, что есть дополнительный стимул, чтобы строить скоростные железные дороги, потому что авиационные выбросы очень велики», – отметил он.

Резюмируя подсчеты Сбербанка, Греф назвал шесть основных рисков от энергоперехода к 2050 году: падение экспортной выручки, занятость, проблема моногородов, потенциальная утрата российского лидерства в мировой энергетике, потеря бюджетных доходов, проблемы энергокомпаний при отсутствии трансформации и их возможное банкротство. Греф также сообщил, что Сбербанк направил свой прогноз в Минэкономразвития.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что РФ планирует снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года и со временем достичь углеродной нейтральности к 2030 году.