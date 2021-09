Золото и четыре серебра. Украина завоевала еще пять медалей на Паралимпиаде 2020

Украинец Сергей Емельянов завоевал золото в гребле на байдарке-одиночке на 200 метров в классе KL3, сообщила пресс-служба Паралимпийских игр в Twitter.

“Он побеждает на сантиметры! Сергей Емельянов из Украины берет золото в мужском финале, серебро у Леонида Крылова (представитель Паралимпийского комитета России), бронза у Роберта Оливера из Великобритании”, – говорится в сообщении.

Емельянов преодолел дистанцию 200 метров за 40,355 секунды. Он опередил россиянина на 0,109 секунды.

He wins by centimetres! Serhii Yemelianov #UKR takes #Gold in the men’s KL3 final #Canoe #Silver Leonid Krylov #RPC#Bronze Robert Oliver #GBR @PlanetCanoe #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021

Николай Синюк на байдарке-одиночке на 200 метров завоевал серебряную медаль в классе KL2.

That was a close race! Curtis McGrath #AUS defends his title to take #Gold in the men’s KL2 final * #Canoe #Silver Mykola Syniuk #UKR #Bronze Federico Mancarella #ITA @PlanetCanoe #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021

Велогонщик Егор Дементьев занял второе место в шоссейной гонке в классе С4-5. Для Дементьева это третья медаль в Токио. Ранее он выиграл серебро в 32-километровой гонке с раздельным стартом, а в индивидуальной гонке преследования на дистанции 4 тыс. метров стал бронзовым призером соревнований.

Victory for France in the men’s C4-5 road race! #ParaCycling #Gold Kevin le Cunff #FRA #Silver Yehor Dementyev #UKR#Bronze Daniel Abraham Gebru #NED @UCI_paracycling #Tokyo2020 #Paralympics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021

Обладателями серебряных медалей Игр-2020 стали украинские легкоатлеты Николай Жабняк из Донецкой области и представительница Киевской области Людмила Данилина.

Дискобол Жабняк с результатом 52,43 метра стал вторым в классе F37, а Данилина в классе Т20 заняла второе место в беге на 1500 метров (4 минуты 32.82 секунды).

Barbara Bieganowska-Zajac #POL takes #Gold in the women’s T20 1500m! #Silver goes to Liudmyla Danylina #UKR

And it’s #Bronze for Hannah Taunton #GBR#Tokyo2020 #Paralympics #ParaAthletics

— Paralympic Games (@Paralympics) September 3, 2021

Контекст:

В активе паралимпийской сборной Украины на данный момент 89 наград, свидетельствует официальный сайт Паралимпиады: 21 золотая, 43 серебряных и 25 бронзовых. Украина занимает место в общекомандном зачете и четвертое – по количеству медалей.

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

