 

Цены на нефть стабилизировались после резкого роста

03.09.2021, 8:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром изменяются без единой динамики после того, как с начала недели марка Brent подорожала на 12%.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent оставалась на уровне предыдущего закрытия в 73,03 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,19% – до 69,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается слабая динамика после того, как по итогам четырёх предыдущих торговых дней «черное золото» сильно подорожало. Нефть марки Brent поднялась в цене на 12%, а марки WTI – на 10%. Такому подъему цен способствовали различные факторы, в том числе ураган «Ида», который сказался на работе девяти НПЗ в американском штате Луизиана. Однако сейчас ураган ослабел до тропической депрессии.

По словам аналитиков Rystad Energy, которые приводит газета Wall Street Journal, нефтедобытчики в Мексиканском заливе США возобновили свою деятельность после урагана.

Теперь вечером будут обнародованы данные нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США.



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