ФСВТС рассказала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate

Иностранных заявок на истребитель Checkmate пока не поступило, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Нет», – передает РИА «Новости» ответ Шугаева на соответствующий вопрос.

Он расссказал также, что не видит препятствий для поставок в Белоруссию российских зенитных ракетных систем С-400.

« <…> Белоруссия для нас является стратегическим партнером, мы живем в одном Союзном государстве. Коль скоро С-400 – это система, которая предназначена в том числе для экспорта, конечно, логично будет при прочих равных удовлетворить и потребности Белоруссии в этой системе. Не вижу на сегодняшний момент для этого ни препятствий, ни ограничений», – передает ТАСС слова Шугаева.

Ранее Шугаев заявил, что Checkmate будет на 100% востребован на международном рынке.