СМИ обнародовали подробности об украинцах, которых эвакуировали из Афганистана

28-летний одессит Сафи Замари рассказал журналистам, что 25 августа он узнал, что вечером будет эвакуационный самолет. Однако по приезду начали распространяться слухи о возможном взрыве и Замари уехал из аэропорта. Украинцам, которые остались в аэропорту, удалось улететь, другим нет. А уже утром 26 августа в аэропорту действительно прогремели взрывы.

Мужчина рассказал, что за тот год, что он женат на афганке, он пытался сделать визу для своей жены для поездки в Украину. Заплатил $1050 за это, но в визе жене было отказали, а деньги не вернули. Похожая ситуация у многих других украинцев. Именно поэтому они не могли вывезти свои семьи ранее: посольства Украины в Исламабаде и Душанбе отказывали в визах.

32-летний Саидзай (он попросил не называть своей фамилии) живет в Одессе с 2005 года и уже 14 лет является гражданином Украины. В начале августа этого года он приехал в Награхар на 20 дней на праздник.

“У нас была война – это не новость для Афганистана. Но никто не думал, что будет такой переворот. У дома, где я живу сейчас, разбитые машины, бросают ракеты. Вчера я был у аэропорта, начали стрелять, и я [не мог больше ждать и] вернулся домой”, – рассказывает он.

Барекзай Абдул Гафар, который родом из афгано-украинской семьи и живет в Украине, рассказал, что недавно его отец вместе с родственниками поехал в Афганистан на похороны деда. Как только “Талибан” захватил власть в стране, Гафар обратился в украинское посольство с просьбой эвакуировать своих родных.

Он отметил, что его родные четыре дня собирались недалеко от аэропорта, там была толпа, невозможно было протиснуться к воротам. Как-то во время ожидания в толпе в аэропорту произошла перестрелка – пуля попала в руку его родственника. Отец Барекзая Абдула Гафар рассказывает, что в давке взрослые потеряли маленькую дочь трех-четырех лет – она упала и ее затоптали насмерть. 23 августа отца Гафара смогли эвакуировать в Киев.

ВИДЕОВидео: Заборона / YuTube

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации.

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека.

—