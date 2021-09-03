 

Ракета подрядчика НАСА взорвалась после запуска

03.09.2021, 7:19, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРакета-носитель Alpha частной американской компании Firefly Aerospace, выбранной НАСА для доставки аппаратуры на Луну, взорвалась во время первого тестового запуска в США.

Запуск состоялся в 21.59 (04.59 3 сентября мск) с площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии. Примерно через две с половиной минуты после старта ракета взорвалась. Firefly Aerospace сообщила, что Alpha «испытала аномалию во время работы первой ступени», передает ТАСС.

Alpha должна была доставить на низкую околоземную орбиту 93 кг груза. В будущем Firefly Aerospace планирует на коммерческой основе при помощи своих ракет выводить на орбиты высотой 300 км и 500 км грузы весом до тонны и 630 кг соответственно.

Напомним, в 2014 году Томас Маркусик основал Firefly Space Systems. Компания обанкротилась и в 2017 году ее купил украинский бизнесмен Максим Поляков. Компанию переименовали в Firefly Aerospace, Маркусик занимает в ней пост гендиректора. В 2021 году НАСА предоставило Firefly Aerospace контракт на доставку на Луну оборудования для проведения там научных исследований.



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