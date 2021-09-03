Российские спортсмены завоевали четыре серебра на Паралимпиаде

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03.09.2021, 6:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссийская сборная на Паралимпийских игр в Токио завоевала серебряные медали в гребле на байдарке, метании копья, прыжке в длину и беге, сообщают информационные агентства.

Леонид Крылов завоевал серебро в гребле на дистанции 200 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Золото получил украинец Сергей Емельянов, передает ТАСС.

Алексей Кузнецов в метании копья сидя уступил лишь иранцу Хамеду Амири. Спортсмены выступали в категории F54, в которой также представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Легкоатлетка Александра Могучая в прыжке в длину среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата заняла второе место, первое досталось представительнице Новой Зеландии Анне Гримальди.

Легкоатлет Александр Работницкий завоевал серебряную медаль в беге на дистанции 1500 метров для спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Золото завоевал британец Оуэн Миллер.

Напомним, российская сборная располагается на третьем месте в медальном зачете, завоевав 32 золотые, 27 серебряных и 42 бронзовые награды. Лидирует команда Китая (77-46-44), на второй строчке идет сборная Великобритании (36-27-38). Церемония закрытия Паралимпиады в Токио состоится 5 сентября.



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