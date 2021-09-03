 

Рубль снизился к доллару и евро

03.09.2021, 6:58, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ начале утренних торгов рубль символически снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» растет на 1 копейку, до 72,88 рубля, курс евро – на 3 копейки, до 86,56 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется без существенных изменений относительно прошлого закрытия – возле отметки 73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».



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