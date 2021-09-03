Рубль снизился к доллару и евро

В начале утренних торгов рубль символически снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» растет на 1 копейку, до 72,88 рубля, курс евро – на 3 копейки, до 86,56 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется без существенных изменений относительно прошлого закрытия – возле отметки 73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».