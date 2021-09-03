Глава «Газпром нефти» счел нефтяной рынок перегретым

Рынок нефти в настоящий момент перегрет, но прогнозировать ситуацию сложно из-за коронавируса, сказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Восточного экономического форума.

«Вы же видите, что потребление сейчас превышает производство. Поэтому ОПЕК+ принимает меры и увеличивает добычу. Со временем это позволит стабилизировать ситуацию», – передает ТАСС слова Дюкова.

Он добавил, что прогнозировать ситуацию на рынке нефти на 2022 год пока сложно, так как ситуация с коронавирусом значительно влияет на него. Отвечая на вопрос, нужно ли закрепить сделку ОПЕК+ как постоянный институт, он ответил: «Время покажет, есть ли в этом необходимость».

Цена нефти Brent этим летом доходила до 70 долларов за баррель и даже превышала эту отметку из-за дефицита на рынке нефти. Однако из-за распространения нового штамма дельта она немного скорректировалась.

Дюков также сказал, что «Газпром нефть» может за короткий срок восстановить добычу нефти при ослаблении ограничений ОПЕК+ до уровня 2020 года. «Мы можем вернуть добычу на уровень начала 2020 года и сделать это достаточно быстро – за один-два месяца», – сказал он, отвечая на вопрос об объемах свободных мощностей.

По словам Дюкова, нынешняя цена нефти является высокой, но объективной, поскольку спрос на нефть в настоящий момент превышает предложение. «В настоящий момент вы видите, объем спроса превышает объемы производства, поэтому данная цена объективная. Является ли эта цена высокой? Да, в принципе это высокая цена», – сказал он.

При этом Дюков не стал прогнозировать, на каком уровне стоимость нефти будет находиться до конца года. «Такое количество факторов определяет цену, поэтому сложно сказать. Множество факторов – от геополитики до пандемии могут развернуть тренд как в сторону роста цен, так и в сторону снижения», – отметил глава «Газпром нефти». Дюков добавил также, что колебаний цен на российском топливном рынке до конца 2021 года не будет, они будут стабильными.

Напомним, в четверг цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,28% – до 71,39 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,41% – до 68,31 доллара за баррель.