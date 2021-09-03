 

Причиной задержки назначения посла США на Украине стал «Северный поток – 2»

03.09.2021, 6:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСША все еще не назначили посла на Украине из-за газопровода «Северный поток – 2», сообщил посол США на Украине в 2003–2006 годах Джон Хербст в ходе онлайн-дискуссии на Киевском форуме.

Он рассказал, что с приходом к власти в США новой администрации «нужно много времени, чтобы утвердить послов разных стран». Одной из причин задержки назначения посла на Украине он назвал газопровод «Северный поток – 2», который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря, передает издание «Гордон».

«Я согласен с Украиной, как и большинство людей в Конгрессе США, что решение президента Джо Байдена по «Северному потоку – 2» было катастрофой для Соединенных Штатов и для Европы тоже. В ответ на это сенатор [Тед] Круз заблокировал назначения послов во многие страны, поэтому не удалось быстро назначить американского посла на Украине. Это важно знать во избежание слухов, почему так долго нет американского посла», – сказал Хербст.

Сейчас временным поверенным в делах США на Украине является Кристина Квин, которая оказалась на первом месте в рейтинге самых влиятельных женщин Украины. На своем посту Квин находится с января 2020 года. До этого на должности временного поверенного в делах США на Украине с июня 2019 года был Уильям Тейлор, назвавший свое пребывание в Киеве «невероятным».

В мае 2019 года сообщалось, что Госдепартамент Соединенных Штатов решил направить на Украину временного поверенного, который будет руководить американским посольством в этой стране вплоть до президентских выборов в США в 2020 году.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что вхождение Украины в Североатлантический альянс должно стать гарантией стране после запуска «Северного потока – 2».



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