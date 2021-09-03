США помогли РФ нарастить экспорт продовольствия в Китай

На фоне торговой войны между КНР и США РФ зарабатывает миллиарды долларов на поставках продовольствия в Китай, сообщило японское издание Nikkei Asia.

Издание сообщает, что за несколько лет РФ вдвое нарастила экспорт продовольствия в Китай, а также сдает КНР сотни тысяч гектаров сельхозугодий на Дальнем Востоке. По мнению журналистов, РФ в этом помогло то, что многие американских компании ушли из Китая, передает Lenta.ru.

Указывается, что продажи российской продукции в Китай выросли на 123 процента до почти 4 млрд долларов в 2020 году с 1,77 млрд долларов в 2017 году. Издание отмечает, что основным поставщиком продукции в Китай выступает Дальний Восток.

Ранее стало известно, что российский экспорт продукции АПК в первом полугодии 2021 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15 млрд долларов.