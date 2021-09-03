 

Жертвами ливней и наводнений в США стали 45 человек

03.09.2021, 6:06, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыНе менее 45 человек погибли в результате ливней и наводнений, вызванных ураганом «Ида», сообщают местные власти в США.

В среду власти Нью-Йорка, Нью-Джерси и Пенсильвании ввели режим чрезвычайной ситуации. Хотя сам ураган, обрушившийся на штат Луизиана, ослаб, он принес с собой проливные дожди и грозы, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Ливни обрушились на Восточное побережье США. В штате Нью-Джерси погибли 23 человека, в штате Нью-Йорк – 15, в Пенсильвании – пять человек, погибшие также есть в Мэриленде и Коннектикуте, передает РИА «Новости».

Кроме того, сообщается, что число жертв урагана «Ида» в Луизиане выросло до 14 человек – по последним данным департамента здравоохранения штата, с ураганом связаны еще четыре летальных случая в приходе Джефферсон: одна женщина утонула, трое жителей задохнулись угарным газом.

Напомним, президент США Джо Байден поручил использовать при необходимости стратегический нефтяной резерв страны для борьбы с нехваткой топлива в пострадавших от урагана районах Соединенных Штатов.



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