 

Россия выразила обеспокоенность из-за тайных украинских тюрем в Донбассе

03.09.2021, 5:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМосква обеспокоена существованием тайных тюрем на территории Донбасса, которую контролирует Киев, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В этих тюрьмах, как сообщил Лукашевич, «была распространена практика произвольного содержания под стражей». Подчеркивается, что «это подтвердила» руководитель мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер, передает ТАСС.

Напомним, год назад миссия ООН сообщала, что украинские силовики задерживали без постановления суда представителей ДНР и ЛНР, а показания получали, оказывая «давление». В 2019 году сообщалось, что секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали в Мариуполе, Харькове, Краматорске и Красноармейске.



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