 

Пентагон на вопрос о борьбе с талибами заявил о завершении миссии в Афганистане

03.09.2021, 5:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВоенная миссия США в Афганистане завершена, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ответ на вопрос о том, помогут ли США противникам движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане.

Кирби попросили уточнить, отказываются ли США поддерживать силы сопротивления в Панджшере авиаударами. Кирби лишь повторил свое заявление о завершении операции, передает ТАСС.

При этом журналистка указала, что Пентагон обещал продолжить наносить удары по террористам в Афганистане, включая террористическую организацию «Исламское государство». Кирби подтвердил, что США продолжат наносить «дистанционные контртеррористические удары по мере необходимости», чтобы не допустить «угроз интересам и угроз для территории США»

После этого его снова попросили уточнить, отказываются ли США помогать сопротивлению в Панджшере. Кирби сказал: «Мы продолжим защищать наши интересы перед лицом угрозы».

Во вторник на единственную непокоренную движением «Талибан» (запрещено в России) провинцию Панджшер в Афганистане началось наступление, хотя за несколько часов до этого талибы заявляли о достижении прогресса в переговорах с сопротивлением. В ходе боев в Панджшере погибли сотни боевиков движения.



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