Шендерович обвинил Зюганова в манипуляциях именем Христа

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, заявляя, что Иисус Христос был коммунистом, пытается «откусить себе электорат», считает публицист Виктор Шендерович.

По словам Шендеровича, перед выборами, «все откусывают себе электорат», причем «Зюганов пытается откусить у религиозной части аудитории». Шендерович полагает, что «просто идет дарвинизм» – «нормальный предвыборный дарвинизм».

«Они, которые начали с истребления священников, начали со взрывов храмов, то есть главные безбожники. Они умудрились, пользуясь некоторыми свойствами нашей памяти амнезийными, они умудряются теперь себе Христа пристегнуть. Чтобы Христос теперь на них пахал. Пристяжным. Пристяжным у них Ленин, левым пристяжным – Маркс, а правым – Христа впрягли в свою тележку», – приводит слова Шендеровича «Эхо Москвы».

Напомним, Зюганов заявил, что Иисус Христос был коммунистом. Лидер партии КПРФ сравнил Нагорную проповедь с моральным кодексом. По его словам, главный лозунг коммунистов «кто не работает, тот не ест» был написан в послании апостола Павла к Фессалоникийцам. На этом фоне Зюганов призвал изучить всех Библию, чтобы «много понимать».

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Русская православная церковь считает неуместными сравнения истории Иисуса Христа с политическими учениями.