 

Всемирный банк может выделить Украине $150 млн для борьбы с COVID-19 – Ляшко

03.09.2021, 0:56, Новости дня
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По его словам, об этом в США ему сказала директор банка по человеческому развитию в Европе и Центральной Азии Фадия Саадах.

“Обсудили текущее состояние реализации Министерством трех проектов Всемирного банка с общим объемом займа $439,7 млн. Получил заверения о возможности дополнительного финансирования в размере до $150 млн, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине”, – написал министр.

Он подчеркнул, что “ключевым элементом сотрудничества” Минздрава и Всемирного банка является увеличение темпов вакцинации против COVID-19.

“Коллеги из Всемирного банка положительно оценили проведенную работу в этом направлении в летние месяцы, что позволило нам в девять раз увеличить охват прививками. Призвали на этом не останавливаться и активно двигаться вперед”, – объяснил Ляшко.

Он рассказал, что в рамках сотрудничества Украины с ВБ закупаются вакцины от коронавируса, холодильное и лабораторное, проводятся тренинги и работает контакт-центр.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2425876174211159

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 2 сентября 2021 года в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев коронавируса, скончались 53,8 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,2 млн человек.

Всемирный банк – один из наиболее крупных заемщиков в мире, второй после Международного валютного фонда. С момента присоединения Украины к ВБ в 1992 году общий объем обязательств банка перед страной превысил $13 млрд в рамках примерно 80 проектов и программ. Текущий портфель инвестиционных проектов Всемирного банка в Украине составляет около $3,4 млрд, в его рамках реализуются 11 инвестпроектов и одна “Программа ради результатов”.

В мае этого года Украина получила несколько кредитов от ВБ. Так, 28 мая банк утвердил предоставление Украине дополнительных $100 млн в рамках проекта “Доступ к долгосрочному финансированию” для борьбы с последствиями COVID-19. Деньги обещали направить на поддержку малых и средних предприятий, ориентированных на экспорт. Проект “Доступ к долгосрочному финансированию” на общую сумму $150 млн действует в Украине с лета 2018 года.

Минздрав Украины и Международный банк реконструкции и развития, главное кредитное учреждение ВБ, 18 мая заключили соглашение на сумму около $90 млн. На эти деньги в Украине хотели начать проект “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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