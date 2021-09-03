 

Волонтер предложила способы решения проблемы дефицита медицинских кадров в регионах

03.09.2021, 0:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ рамках федеральных округов необходимо ввести для медицинских сотрудников единые тарифные сетки. Это позволит остановить переток специалистов в более богатые регионы и будет способствовать решению проблемы нехватки врачей в регионах, сказала газете ВЗГЛЯД лидер тверских волонтеров Юлия Саранова. В четверг она стала участником проекта «Консилиум с Денисом Проценко» на площадке «Единой России».

«Проблема дефицита медицинских кадров актуальна для всей страны. Но в каждом регионе есть своя специфика. В родной для меня Тверской области много отдаленных сельских территорий, где недоступность медицины вызвана проблемами с транспортом. Людям сложно приехать в межрайонный центр или даже в Тверь на прием к специалисту», – констатировала директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова.

Из-за соседства с Московской областью, где зарплаты у медиков выше, происходит постоянный отток местных специалистов, добавила собеседница. «Подготовка новых кадров – процесс небыстрый. Поэтому вопрос дефицита врачей требует комплексного рассмотрения, но с учетом региональной специфики каждого субъекта», – отметила Саранова. По ее мнению, следует ввести для медицинских сотрудников единые тарифные сетки в рамках федеральных округов.

Проблему нехватки набора студентов в медвузы можно решать с помощью «незначительного снижения» проходных баллов по ЕГЭ, полагает руководитель тверских волонтеров. Хорошо зарекомендовавшие себя абитуриенты, говорит Саранова, иногда не могут пройти конкурентное сито при поступлении в федеральные вузы.

«Но более системным решением будет стратегическая работа с профориентацией и довузовской подготовкой тех ребят, которые планируют поступать по целевому набору, чтобы преподаватели вузов помогали им готовиться к ЕГЭ и сдавать экзамен с более высокими баллами», – считает директор Тверского добровольческого центра «МыВместе».

Саранова также предложила провести «донастройку» программы «Земский доктор». «Во-первых, сейчас по этой программе ребята не могут вернуться работать в родное село. Во-вторых, программа не распространяется на медиков, которые сами не живут на селе», – подчеркнула она.

В эту программу, по мнению Сарановой, также стоит включить малые города, которые по инфраструктуре мало отличаются от сел. Кроме этого, необходима программа по предоставлению жилья сельским врачам по аналогии с работниками фельдшерско-акушерских пунктов. Для них подобные возможности предусмотрены, напомнила собеседница.

В четверг Саранова участвовала в проекте «Консилиум с Денисом Проценко» на площадке «Единой России». Это серия видеоконференций с экспертами в сфере здравоохранения, которая организована при участии главврача городской больницы №40 в московской Коммунарке, кандидата в депутаты от «Единой России» Дениса Проценко.

Участники дискуссий обсуждают проблемы здравоохранения и предлагают свои решения. «Наши консилиумы – это не просто обмен мнениями. Вся информация и предложения собираются, анализируются и аккумулируются в народную программу партии. К тому же у нас всегда присутствуют представители исполнительной власти. Вместе это дает результат», – подчеркнул Проценко.

В ходе конференции одно из решений кадровой проблемы предложил ректор Тихоокеанского медуниверситета Валентин Шуматов – по его мнению, следует разрешить студентам медвузов работать фельдшерами на скорой помощи, но при условии прохождения аттестации. В свою очередь ректор Российского национального медицинского исследовательского университета имени Пирогова Сергей Лукьянов указал на необходимость соответствия программы подготовки кадров современным реалиям.



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