Лавров указал на победы Китая над США в игре «по западным правилам»

Китай экономически обыгрывает США на поле, созданном самими американцами, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров прокомментировал «линию, которую Запад продвигает против РФ и Китая», отметив, что Пекин «уже часто упоминают первым в перечне угроз, которые для себя видят США», сообщается на сайте МИД России.

Министр пояснил, что «угроза простая» – Китай успешно «играет на поле, созданном США после Второй мировой войны и впоследствии модернизированном». В качестве примеров Лавров назвал «Бреттон-Вудские институты, ВТО и инструменты и механизмы глобализации», подчеркнув, что «все это западная инициатива» и что «весь мир принял эти правила». Однако Китай «на этом поле на основе западных правил сейчас экономически обыгрывает США», сказал он.

В ответ США вводят «дискриминационные запретительные меры». Лавров указал, что США «тормозят возобновление деятельности органа по урегулированию споров ВТО», которым пользуется Китай, чтобы подавать жалобы. Вашингтон не желает «по-честному разбираться с претензиями», а требует «реформировать ВТО», причем реформа, как заявили американцы. «должна быть обеспечена США и Европой, а не Китаем и прочими конкурентами». «Такая логика далека от принципов свободного рынка и честной конкуренции», – сказал Лавров.

Напомним, год назад США пригрозили принять меры в отношении ВТО в связи с решением третейской группы ВТО признать незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары. В 2019 году занимавший пост президента США не исключил выхода страны из ВТО.