 

Украина сочла контракт с Газпромом «не лучшей гарантией» сохранения транзита

03.09.2021, 0:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСамая лучшая гарантия сохранения транзита газа через украинскую территорию – контракты с европейскими компаниями, сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в США.

По его словам, «Нафтогаз» «не против продлить» транзитный контракт с Газпромом «и на десять лет», но не считает это «главной задачей» или «самой лучшей гарантией». По мнению украинской стороны, «лучшая гарантия – это как раз контракты с европейскими компаниями».

Киев ждет «переговоры, которые должны организовать немцы». На переговорах украинская сторона «будет с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину». «Это то, что нам нужно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «1+1».

По словам Витренко, контракты с европейскими компаниями с финансовыми обязательствами – это и есть гарантии сохранения транзита газа через Украину при запуске «Северного потока – 2», так как при нарушении контракта Киев сможет обратиться в европейские суды. Витренко полагает, что компании Европы не будут нарушать контракты.

Он отметил, что Украина получила еще и санкционные гарантии от США, но указал, что эти гарантии не закреплены на бумаге. При этом Витренко сказал, что Киеву нужны «не бумаги какие-то, подписанные европейскими политиками», а «контракты с европейскими компаниями на транзит». «А вот если таких контрактов не будет, если Газпром будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», – сказал Витренко.



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