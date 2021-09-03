Начаты испытания паруса для возвращения спутников и частей ракет на Землю

Команда из университета Пердью начала испытания особой системы, которая, по мнению разработчиков, помоет уменьшить количество космического мусора на орбите Земли.

Со специальной стартовой площадки в Калифорнии запущена ракета, оснащенная специальным парусом. Он, как отмечают специалисты, будет использован для того, чтобы спускать в плотные слои атмосферы Земли ступени ракет, которые ранее так и оставались на орбите.

Таким же парусом можно замедлять движение вышедших из строя спутников и также опускать их на поверхность нашей планеты. Площадь паруса составляет всего 18 квадратных метров. Но этого достаточно, чтобы он выполнял свою задачу. Вместо того чтобы аппарат оставался на орбите много лет, он опустится всего за несколько дней или недель.