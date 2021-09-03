 

«ВКонтакте» запускает фирменный почтовый сервис «VK Почта»

03.09.2021, 0:38, Новости дня
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Администраторы российской социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что пользователи смогут открывать на данном ресурсе собственные почтовые электронные ящики с доменом @vk.com.

Никаких ограничений и жестких дополнительных условий «ВКонтакте» не устанавливает, рассчитывая на то, что многие пользователи соцсети воспользуются простой возможностью завести мейл на специально созданном сервисе «VK Почта».

Доступ к почтовому ящику открывается уже с имеющейся учетной записи. Мейл не совсем обычен, так как на помощь абонентам в определенных случаях будет приходить ИИ с машинным обучением. Доступ сначала открывается на десктопных версиях, а также на мобильных устройствах с операционными системами iOS и Android.



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